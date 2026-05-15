В Якутии родился теленок краснокнжного лесного бизона. Фото: Заповедная Якутия

11 мая у самки лесного бизона появился детеныш. Об этом сообщили в природном парке «Живые алмазы Якутии» ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Малыш пока светленький, но со временем его шерсть потемнеет. Пол теленка специалистам пока неизвестен, поскольку самка прячет его от посторонних глаз, и сделать близкие снимки невозможно. Тем не менее наблюдатели отмечают, что детеныш чувствует себя хорошо: он активно сосет молоко и уверенно стоит на еще совсем тонких ногах. Мать тоже в порядке.

Сотрудники Дирекции биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков называют это событие большим успехом, ведь лесные бизоны занесены в Красную книгу Якутии, и рождение каждого теленка имеет большое значение для программы реинтродукции этого редкого вида.

