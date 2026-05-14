В Саратове задержали рецидивиста, ограбившего женщину у дома на улице Чехова Фото: Ольга ЮШКОВА.

В ночь на 3 мая в полицию Саратова обратилась 42-летняя жительница поселка Солнечный Ленинского района. Она сообщила, что у дома на улице Чехова на нее напал малознакомый мужчина: ударил, пригрозил насилием и похитил три золотых и одно серебряное кольцо, а также пятьсот рублей.

Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника - им оказался неоднократно судимый 27-летний житель Краснокутского района Саратовской области, сообщает телеканал Саратов 24. Сразу после преступления мужчина попытался скрыться, но уже через пару дней сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали его.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, квалифицирующей грабеж. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.