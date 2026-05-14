В Сунтарском районе возбудили уголовное дело после гибели подростка в реке. Фото: следком Якутии

Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 14-летнего мальчика на реке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным следствия, 12 мая 2026 года подросток вместе с друзьями находился на берегу реки Вилюй в районе села Сунтар. В какой-то момент он упал в воду, и его унесло течением. Тело мальчика обнаружили спасатели на следующий день недалеко от места падения. Причиной смерти стала механическая асфиксия вследствие утопления. Сейчас по делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В связи с трагедией следственное управление призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних серьезно отнестись к вопросам безопасности. Весной лед на реках становится рыхлым и хрупким, а вода быстро прибывает, создавая ложное впечатление мелководья там, где на самом деле сохраняется глубина и сильное течение.

