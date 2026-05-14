Жительница Мирного получила 6,5 лет колонии за убийство мужа. Фото: следком Якутии

6 лет и 6 месяцев отбывания в колонии общего режима получила жительница Якутии за убийство мужа. Супруги были пьяны и мужчина первым напал на жену. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

23 января 2026 года в Мирном между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в их совместной квартире вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта муж нанес жене несколько ударов, после чего женщина вышла на кухню, взяла нож и ударила им супруга в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следственный комитет собрал достаточные доказательства, и суд признал 23-летнюю подсудимую виновной по статье «Убийство». С учетом позиции гособвинителя ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

