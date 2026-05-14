Мошенники через старую сим-карту украли у якутянки более 1,1 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

68-летняя жительница Якутска копила деньги на обучение внука, но в августе 2024 года обнаружила, что на ее банковском счете - 0 рублей, а еще на нее оформлен кредит на 660 тысяч рублей на 60 месяцев. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Все началось с того, что женщина пришла в банк, чтобы обналичить 500 тысяч рублей. Деньги нужны были, чтобы оплатить обучение внука в одном из федеральных вузов и помочь ему обустроиться в другом городе. Денег на счете не оказалось.

Выяснилось, что ранее женщина расторгла договор с сотовым оператором, но не открепила мобильное приложение от старого номера. Через полгода этот номер перепродали, и киберпреступник восстановил доступ к приложению, похитил все сбережения и кредитные деньги.

Общий ущерб превысил 1,18 млн рублей. По делу о мошенничестве задержан 33-летний мужчина в Саратове. Предполагается, что якутянка - не единственная жертва подозреваемого. Расследование продолжается.

Полиция напоминает: всегда открепляйте онлайн-сервисы от старых сим-карт, которые больше не используете.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru