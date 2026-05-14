Пропавший в Сунтарском районе охотник вернулся домой живым и здоровым. Фото: Служба спасения Якутии

14 мая в полицию Сунтарского района поступило сообщение о том, что накануне в местности «3-й Бордон» пропал мужчина 1957 года рождения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для его поисков незамедлительно выехали семеро человек: четверо спасателей контрольно-спасательного пункта Службы спасения Якутии и трое сотрудников МВД. Уже в 16:36 спасатели Сунтарского поисково-спасательного отряда сообщили, что потерявшийся мужчина нашелся - он вернулся самостоятельно, жив и здоров.

