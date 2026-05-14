Житель Якутии получил 350 часов обязательных работ за кражу велосипеда

Мегино-Кангаласский районный суд вынес приговор 57-летнему местному жителю, признав его виновным по статье «Кража». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Установлено, что в мае 2021 года подсудимый, находившийся в состоянии опьянения, украл велосипед стоимостью 10 тысяч рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб. В судебном заседании мужчина полностью признал вину и поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без судебного разбирательства. Потерпевшая и государственный обвинитель не возражали против такой процедуры. Гражданский иск заявлен не был.

Суд, учитывая личность подсудимого, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, назначил наказание в виде 350 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

