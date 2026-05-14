Медведя вновь заметили в Ленске

В районе родника (Аэропорт) вновь заметили медведя. Информация о произошедшем поступила 14 мая в ЕДДС Ленского района. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По информации администрации Ленска, данные о повторном появлении дикого животного сразу же передали во все необходимые службы и ведомства - в полицию, комитет охраны природы, а также главам города и района. Ситуацию держат на контроле.

Администрация вновь призывает местных жителей отказаться от забора воды в роднике, быть внимательными и осторожными, не оставлять без присмотра детей и пожилых родственников.

При обнаружении медведя просят незамедлительно сообщить по телефонам: 112, 8(41137) 23-112, 22-112, 30-750, 89294601112, 89143073188.

