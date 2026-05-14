С виновника лесного пожара в Оймяконье взыскали 190 тысяч рублей

3 мая 2025 года на территории Индигирского лесничества был обнаружен лесной пожар, охвативший площадь в 21 гектар. Причиной возгорания стало выжигание сухой травы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Виновное лицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф. Однако в добровольном порядке гражданин не возместил средства, затраченные на тушение лесного пожара, которые составили 190 тысяч рублей. Тогда прокуратура Оймяконского района обратилась в суд с требованием принудительно взыскать эту сумму. Позицию надзорного ведомства поддержал Верховный суд республики, и деньги были взысканы с нарушителя.

