Ледоход приблизился к Хангаласскому и Кобяйскому районам

Гидрологическая обстановка на главных водных артериях республики остается напряженной. Ледоход на Лене, Алдане и Вилюе набирает силу и продвигается вниз по течению, а вместе с ним растет и риск подтоплений. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По Лене сейчас идет объединенный ледоход протяженностью 627 километров, прибавив за сутки 66 километров. Нижняя кромка добралась до села Саныяхтах, где уровень воды составляет 1071 сантиметр при критическом в 1340. У Олекминска вода на отметке 795 сантиметров, лед идет густой. Верхняя кромка фиксируется у Ленска с уровнем 856 сантиметров. В ближайшие сутки ледоход войдет в Хангаласский район. Специалисты ожидают подвижек у Покровска уже 14-15 мая, а к столице республики ледоход подойдет ориентировочно 16-17 мая.

На Алдане объединенный ледоход растянулся на 843 километра, его нижняя кромка находится у села Крест-Хальджай. Вилюй пока преодолел 188 километров и через день-два достигнет Кобяйского района. Север и северо-восток региона пока остаются под ледоставом.

Начальник регионального управления МЧС Павел Гарин сообщил, что совместно с первым заместителем председателя правительства Якутии Дмитрием Садовниковым провел облет и проинспектировал пункты временного размещения в Ленске. Особое внимание уделили поселку Пеледуй Ленского района, где в зону подтопления уже попали 20 дворовых территорий. Проведена методическая работа с местными властями, силы и средства к реагированию на возможное ухудшение обстановки приведены в готовность.

