Объезд через кладбище в Жатае закроют для фур. Фото: Народный фронт Якутии

Народный фронт добился решения в истории с объездом весового контроля через Жатай. В рамках всероссийского мониторинга перегруза общественники обнаружили, что водители тяжелых фур уворачивались от проверки, прокладывая маршрут прямо по дороге вдоль кладбища. Теперь эту лазейку ликвидируют. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

После обращения активистов в Управление автодорог Якутии удалось добиться решений. Примыкание к трассе «Нам» в районе кладбища в Жатае будет закрыто, там установят барьерное ограждение, чтобы фуры больше не могли проехать физически. На подъезде к автодороге «Умнас» возле села Немюгюнцы смонтируют габаритные ворота. Дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено» там уже висят, но водители их игнорируют, уходя от ответственности.

Поэтому одними запретами дело не ограничится. Совместно с Ространснадзором готовятся специализированные рейды, которые будут отлавливать нарушителей, уклоняющихся от весового контроля через жилой сектор и проселки.

