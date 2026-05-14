НовостиОбщество14 мая 2026 1:57

Якутия получила 13 миллионов рублей на поддержку семей участников СВО

Грант Фонда поддержки детей выиграл минтруд республики
Евгений ПРУДКОВ
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Министерство труда и социального развития Якутии стало одним из победителей программы «Моя семья», которую курирует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Регион получит грант в размере 13 миллионов рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Конкурсная комиссия отобрала 21 региональный комплекс мер на 2026-2027 годы. Якутский проект направлен на поддержку семей с детьми участников специальной военной операции. В планах - внедрение социальных сервисов для коррекции психоэмоционального состояния детей и родителей, развитие мобильных служб помощи, а также запуск цифровых сервисов для дистанционной поддержки. Отдельными направлениями станут программа «Вместе с папой» для укрепления отношений между детьми и отцами-участниками СВО и «Семейная реабилитация» для восстановления внутрисемейных связей.

К реализации подключат свыше 200 учреждений и ведомств, в том числе два десятка соцучреждений и более 10 некоммерческих организаций. Комплексная поддержка охватит более полутора тысяч семей. Там, где это необходимо, подключат психологов и специалистов по реабилитации.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru