14-летний школьник пропал в Якутске. Фото: ВПО «Поиск НЕРУ»

В Якутске ищут 14-летнего Никиту Гниденко, который перестал выходить на связь 13 мая. По имеющейся информации, мальчик отправился на занятия, но после уроков домой так и не вернулся. С того момента его местонахождение остается неизвестным. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Волонтеры ВПО «Поиск НЕРУ» назвали приметы пропавшего: рост около 160 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. В день исчезновения Никита был одет в куртку болотного цвета, черный пиджак, белую рубашку, черные брюки и черные туфли.

Всех, кто видел подростка или обладает какой-либо информацией о его возможном передвижении, просят позвонить по номеру +7 924 872 91 12. Любая мелочь может стать зацепкой, которая поможет выйти на след пропавшего школьника.

