В Новокузнецке девочки-подростки случайно сожгли заброшенное кафе. Фото: МЧС Кузбасса

Полиция Кузбасса установила возможных виновников разрушительного пожара в двухэтажном кафе на улице Предмостной в Новокузнецке.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка заметили четырех детей, выходящих из здания незадолго до начала возгорания. Всех несовершеннолетних нашли - это оказались девочки в возрасте от 10 до 14 лет, пишет VSE42.Ru.

По предварительным данным, они гуляли по городу и зашли в заброшенное строение, после чего одна из школьниц с помощью зажигалки начала поджигать различные вещи, в том числе картонные коробки. Решив, что ничего не горит, юные нарушительницы покинули здание, однако после их ухода оно практически полностью выгорело.

Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров, деревянная обрешетка крыши сгорела и обрушилась, произошло обрушение потолочного перекрытия, а стены внутри обгорели на всей площади. Правоохранители продолжают устанавливать все детали произошедшего и точную сумму ущерба.