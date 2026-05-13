Мокрый снег и сильный ветер накроют районы Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки в ряде районов Якутии ожидается неустойчивая погода с дождем, мокрым снегом и сильным ветром. По данным синоптиков, наиболее сложная обстановка прогнозируется на востоке и юго-востоке республики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Днем в Колымо-Индигирских районах пройдут умеренные осадки, а на юге местами ожидаются сильные дожди и мокрый снег. На северо-западе республики прогнозируется небольшой снег.

Порывы ветра на юге Якутии, а также в прибрежных районах и днем в Кобяйском районе могут достигать 15–18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, при прояснении на севере и северо-западе похолодает до -8…-13 градусов. В районах с дождями ночью ожидается до +7 градусов.

Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов, на юго-западе — до +13. В северных и северо-западных районах сохранится холодная погода: от -3 до +8 градусов, на побережье — от -3 до +2.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru