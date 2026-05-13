Глава Якутии встретился с девочкой, потерявшей отца на СВО Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия)

Глава Якутии Айсен Николаев посетил Адаптивный образовательный комплекс после приглашения ученицы Софии Корякиной, которое она озвучила во время Прямой линии 27 апреля. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

София учится в четвертом классе, воспитывается в многодетной семье и активно участвует в школьной жизни. Ее отец погиб в зоне специальной военной операции, а мама одна воспитывает четверых детей. Несмотря на трудности, девочка успешно учится, занимается игрой на хомусе, посещает ансамбль хомусистов и увлекается теннисом.

Во время встречи Айсен Николаев пообщался с Софией, осмотрел образовательный комплекс и ознакомился с условиями обучения детей с особыми образовательными потребностями. Как отметили педагоги, школьница показывает хорошие результаты в учебе и уже стала победительницей межрегиональной олимпиады по русскому языку среди детей с ОВЗ.

Особое внимание во время визита уделили строительству новых объектов комплекса — детского сада и интерната. Их открытие запланировано на 1 сентября. По словам главы республики, важно создать пространство, где детям будет комфортно учиться, развиваться и раскрывать свои способности.

Адаптивный образовательный комплекс был создан при поддержке национального проекта «Образование» и сегодня считается одной из ключевых площадок для обучения и социализации детей с особыми образовательными потребностями в Якутии.

