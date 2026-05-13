Почти все молодые медики остались в Якутии после выпуска

В Якутии зафиксировали один из самых высоких показателей закрепления молодых медиков в регионе. По данным Минздрава республики, 94% выпускников медицинских колледжей после окончания учебы устроились работать в больницы и поликлиники Якутии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Такие результаты озвучили по итогам работы Регионального кадрового центра здравоохранения, созданного в рамках федерального проекта «Медицинские кадры». Центр координирует работу по привлечению и удержанию специалистов в системе здравоохранения республики.

Высокие показатели показали и выпускники вузов. Почти 80% молодых врачей начали работать по профессии, а большинство из них — около 90% — выбрали государственные медучреждения Якутии.

Власти республики отмечают, что кадровая ситуация в здравоохранении постепенно стабилизируется. Особый акцент сейчас делают на том, чтобы молодые специалисты не уезжали после обучения в другие регионы, а оставались работать в районных и городских больницах.

По словам представителей Минздрава, Региональный кадровый центр помогает не только с трудоустройством, но и с адаптацией молодых медиков, сопровождением при трудоустройстве и решением кадровых вопросов в учреждениях здравоохранения.

