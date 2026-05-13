Священник объяснил, в какие дни и периоды церковь не проводит венчания

Помощник епархиального архиерея по вопросам церковного служения священник Вячеслав Ланский в беседе с журналистом VSE42.Ru рассказал, когда православная церковь не совершает таинство венчания.

По его словам, в периоды многодневных постов и особых постных дней торжества по случаю бракосочетания не предполагаются. Также нельзя венчаться в дни больших церковных праздников, чтобы не смешивать разные смыслы.

Кроме того, таинство не проводится по вторникам и четвергам, поскольку эти дни предшествуют постным среде и пятнице. Отец Вячеслав посоветовал для выбора даты заранее сверяться со специальным календарем венчаний, где отмечены разрешенные и запрещенные для этого периоды.