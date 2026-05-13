В Якутск экстренно прибыл самолет-амфибия МЧС из Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорт Якутска прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России, направленный для усиления работы в период весеннего половодья. Воздушное судно совершило перелет из Хабаровска. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На борту самолета в республику доставили группу спасателей, которые будут задействованы в обеспечении безопасного прохождения паводковых вод, в том числе в Намском районе.

Бе-200ЧС считается одним из самых эффективных самолетов МЧС для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Он способен выполнять задачи в труднодоступных районах и оперативно реагировать на угрозы во время паводков и природных ЧС.

В Якутии продолжается активная фаза ледохода, а специалисты МЧС ведут постоянный мониторинг паводковой обстановки на реках республики.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru