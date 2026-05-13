Сразу пять поселков Якутии остались без связи из-за аварии

На западе Якутии произошел обрыв магистральной волоконно-оптической линии связи на участке Айхал — Удачный. Из-за аварии без услуг связи временно остались сразу несколько населенных пунктов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проблемы со связью затронули жителей Удачного, Оленька, Жилинды, Саскылаха и Юрюнг-Хайи.

По предварительной информации, специалисты уже выехали к месту повреждения. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Власти и технические службы принимают меры для максимально быстрого восстановления связи в населенных пунктах. Сроки устранения аварии пока не уточняются.

