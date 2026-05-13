В глазной больнице Якутска запустили бесплатную проверку давления

Якутские офтальмологи инициировали акцию по бесплатному измерению внутриглазного давления, поскольку в республике на учете с глаукомой состоит более 18 тысяч пациентов. Это заболевание опасно необратимой потерей зрения и коварно тем, что на ранних стадиях протекает бессимптомно. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как рассказал главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан, акцию запустили в тестовом режиме: любой желающий может прийти в больницу на проверку давления. Специалисты выдают специальную анкету для оценки риска развития глаукомы. Если давление окажется повышенным, пациента сразу направляют к врачу-офтальмологу, а при высоком риске по анкете рекомендуют записаться на прием по месту жительства. Луцкан добавил, что только за два дня записались 24 человека, а в ближайшее время откроется запись на июнь, чтобы желающие могли заранее спланировать визит.

Запись ведется через специальный онлайн-сервис. Врачи напоминают ключевые признаки глаукомы: ощущение пелены или тумана перед глазами, появление радужных кругов вокруг источников света, ухудшение бокового зрения, боль и тяжесть в глазах, а также головные боли. Поскольку внутриглазное давление может повышаться постепенно, без резких скачков, заболевание долгое время остается незамеченным, особенно у людей старше сорока лет.

