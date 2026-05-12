Фонтаны в Якутске заработают 1 июня. Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА

Глава Якутии Айсен Николаев объявил дату запуска городских фонтанов. Отвечая 13 мая на вопрос телезрительницы в программе «Прямой разговор», он сообщил, что фонтаны включат в Международный день защиты детей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Руководитель региона пояснил, что, хотя некоторые жители просят запустить их пораньше, например с 15 мая, делать этого не стоит из-за технологических ограничений. Техническая часть сооружений расположена под землей, а в мае по ночам еще бывают серьезные минусовые температуры. Преждевременный запуск может привести к авариям, поэтому необходимо строго соблюдать все технологические графики.

Айсен Николаев также напомнил, что новый светомузыкальный фонтан в Якутске открыли в 2024 году после завершения масштабной реконструкции главной площади республики, которая стала первым объектом в рамках мастер-плана города, утвержденного президентом Владимиром Путиным.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru