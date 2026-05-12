В Якутии прогнозируют дожди и усиление ветра

В Якутии на западе, в Колымских и юго-восточных районах существенных осадков не ожидается. В центральной части и на юге днем прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ветер будет умеренным, местами с порывами до 9–14 м/с. В Алданском, Нерюнгринском, а также на побережье Анабарского и Булунского районов порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, при прояснениях на западе — до -6 градусов, на северо-западе — до -10 градусов. Днем ожидается от +3 до +21 градусов в зависимости от района.

