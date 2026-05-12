Почти 2 млн рублей за незаконную добычу песка взыскал суд Якутии

Верховный суд Якутии оставил в силе решение о взыскании более 1,9 млн рублей с двух предпринимателей за ущерб окружающей среде. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установила Якутская природоохранная прокуратура, недропользователи добывали полезные ископаемые на территории Якутска за пределами лицензионного участка. Из-за незаконных работ природе был причинен серьезный ущерб.

Суд поддержал требования прокуратуры — нарушителей обязали полностью возместить причиненный вред.

