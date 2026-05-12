Ирина Кобзева стала замминистра культуры Якутии Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о назначении Ирины Александровны Кобзевой заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Женщина прошла долгий путь от рядового педагога до руководящей должности в правительстве. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ирина Кобзева имеет два высших образования: Московский государственный гуманитарный университет и Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

Но начинала она с самого низа. В 1999 году - преподаватель фортепиано в детском саду «Аленушка» в поселке Мохсоголлох Хангаласского улуса. В 2005-м перешла преподавателем теоретических дисциплин в Верхне-Бестяхскую детскую музыкально-художественную школу. С 2006 по 2013 годы преподавала в филиале в селе Верхне-Бестях Булгунняхтахской детской музыкально-художественно-хореографической школы.

Первое руководящее кресло получила в 2013 году - стала директором Мохсоголлохской детской школы искусств. И проработала там 10 лет. С 2023 года и до последнего времени была директором Детской школы искусств №2 города Якутска.

