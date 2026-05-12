Иван Елисеев назначен первым замминистра экономики Якутии Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о новом назначении. Первым заместителем министра экономики Республики Саха (Якутия) стал Иван Елизарович Елисеев. До этого он работал заместителем министра экономики. От должности замминистра он освобожден в связи с переходом на новую позицию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

У него два высших образования: он окончил Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Трудовую биографию начинал с низов: ведущий специалист отдела контроля общегосударственных расходов в Министерстве финансов Якутии. В 2013 году перешел в Министерство экономики республики. Прошел все ступени от ведущего специалиста и главного специалиста до руководителя Департамента по работе с федеральными программами и государственным капитальным вложениям. С ноября 2020 года и до последнего времени занимал пост заместителя министра экономики региона.

