В Мирном водитель «КамАЗа» не заметил охранника и сбил ее насмерть Фото: прокуратура Якутии

В Мирнинском районе суд вынес приговор 39-летнему водителю, который в мае 2025 года на территории предприятия совершил смертельный наезд. Мужчина, управляя большегрузом «КамАЗ 5814Т6», перед началом движения не убедился в безопасности обстановки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В этот момент перед машиной находилась женщина-охранник - она как раз закончила осматривать транспорт перед выездом. Водитель не заметил ее и сбил. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Государственный обвинитель настаивал на строгом наказании. Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Приговор: три года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, водителя лишили права управления транспортными средствами на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

