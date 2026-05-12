Житель Якутска отдал мошенникам 2,5 миллиона рублей

В Якутске завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Местный житель перевел аферистам 2 миллиона 560 тысяч рублей - и все это под влиянием психологического давления через мессенджер. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Злоумышленники действовали по классической схеме: сначала представились сотрудниками службы доставки, а затем подключили к разговору якобы специалиста из Росфинмониторинга. В итоге мужчина сам перевел деньги на неизвестные банковские счета.

Жертве сообщили, что в отношении него якобы совершаются мошеннические действия, и убедили спасать деньги через «безопасные счета». В действительности никаких счетов не существует. Это стандартная уловка, чтобы выманить все сбережения. По данному факту завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Следственные действия продолжаются, а ход расследования взят на контроль прокуратурой.

