На рынке в Якутске продавали поддельный бренд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутская транспортная прокуратура провела рейд на рынке республиканского центра и выявила торговлю контрафактом. Продавец реализовывал товары с нанесением известного товарного знака, но документов, подтверждающих право на использование бренда, у него не оказалось. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Весь подозрительный товар был изъят из незаконного оборота. Общая стоимость конфискованной продукции превысила 180 тысяч рублей.

Прокурор начал административное дело по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ - реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. Коммерческую организацию привлекли к ответственности. Решением суда контрафактную продукцию конфисковали. Теперь она будет уничтожена. Владельцу торговой точки грозят еще и крупные штрафы.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru