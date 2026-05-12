В местности «Хотого» в Якутии утонул рыбак Фото: Иван МАКЕЕВ.

За минувшие сутки в Якутии зарегистрировали четыре преступления. Все процессуальные проверки и расследование уголовных дел находятся под контролем прокуратуры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

В поселке Айхал неизвестные украли автозапчасти. А в Якутске полиция выявила сразу три факта повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.

Трагедия произошла в Ленском районе. В местности «Хотого» в 60 километрах от села Орто-Нахара нашли тело мужчины 1978 года рождения. Он утонул во время рыбалки. Обстоятельства гибели сейчас выясняются.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом за сутки не зарегистрировано. Но злостных нарушителей на дорогах хватает - задержаны 14 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru