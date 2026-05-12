Прокуратура Якутии взяла под контроль паводок в Мирнинском и Ленском районах

В Якутии из-за осложнения паводковой ситуации прокуратура республики взяла на особый контроль защиту прав граждан, живущих в зонах подтопления. Речь идет о Мирнинском и Ленском районах, где вода продолжает прибывать, а в поселке Пеледуй уже превышена критическая отметка. Прокуроры выехали на места и вместе с властями и оперативными службами ведут непрерывный мониторинг. Они оценивают, насколько быстро и полно чиновники помогают людям и соблюдаются ли права пострадавших. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Жителей подтопленных и прибрежных территорий уже начали отселять. По всем вопросам, связанным с паводком, организована прямая линия. Граждане могут звонить по телефону 8 (924) 469-88-48.

Прокуратура призывает жителей подтопленных районов сообщать о любых проблемах. Каждый сигнал будет отрабатываться.

