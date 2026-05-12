Женщина шесть лет обманывала жителей Якутии и заработала 29 миллионов рублей

В Якутске вынесен приговор 42-летней местной жительнице, которая на протяжении шести лет обманывала доверчивых покупателей жилья. С 2019 по 2025 год женщина обещала помочь приобрести квартиры в столице республики по цене значительно ниже рыночной. Всего доказано 21 эпизод мошенничества, а общая сумма похищенного превысила 29 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд квалифицировал ее действия по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере. Государственный обвинитель настаивал на строгом наказании, и суд прислушался.

Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших - теперь с осужденной взыщут все украденные 29 миллионов. Приговор пока не вступил в законную силу.

