Энергетики Западной Якутии готовятся к паводку

В Якутии сотрудники Западных электрических сетей «Якутскэнерго» переведены в особый режим работы - впереди весеннее половодье, которое может подтопить ключевые объекты инфраструктуры. Энергетики ежедневно отслеживают ситуацию и проводят мониторинг, чтобы не допустить сбоев в электроснабжении. В зоне особого риска - Нюрбинский, Вилюйский, Ленский и Олекминский районы, где вода может подойти к опорам и подстанциям вплотную. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для оперативного реагирования сформированы аварийно-восстановительные бригады. В готовности находятся 264 человека и 64 единицы автотехники. Все восемь районов электрических сетей Западной Якутии обеспечены материалами, оборудованием и транспортом. Налажено тесное взаимодействие с местными властями, чтобы в случае нештатной ситуации действовать без промедления. При необходимости включат резервные дизельные электростанции.

Энергетики просят жителей соблюдать электробезопасность. Категорически запрещено приближаться к линиям электропередачи и другой энергетической инфраструктуре в затопленных зонах. Если вы заметили повреждения из-за воды, не пытайтесь чинить сами - немедленно сообщайте в МЧС, ЕДДС или энергокомпанию.

