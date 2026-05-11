Что произошло в Якутии к утру 12 мая

В реке Амга в Якутии пропал водитель перевернувшейся лодки

В Алданском районе Якутии вечером 8 мая 2026 года на реке Амга произошло ЧП. Двое местных жителей вышли на воду на маломерном судне, но до конечной точки маршрута добрался только один. Второй исчез в ледяной воде, и его поиски до сих пор не дали результатов.

Днем 10 мая пожарно-спасательная служба получила сигнал из поселка Светлый Мирнинского района. В 16:36 диспетчеру сообщили, что горит двухэтажный расселенный дом на улице Воропая. К счастью, здание уже было пустым, и угрозы для жизни жильцов не возникло.

В Ленском районе Якутии сложилась тревожная паводковая ситуация. На реке Лена у поселка Пеледуй уровень воды превысил критическую отметку. В 14:10 11 мая гидрологи зафиксировали 1340 сантиметров при критических 1200 сантиметров. Река вышла на пойму, наблюдается густой ледоход, который только усугубляет заторную обстановку.

