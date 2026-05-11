На северо-западе Якутии 12 мая ожидается снег

Во вторник, 12 мая, опасных явлений в Якутии не прогнозируется. В Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском и Оленекском районах местами ожидается усиление западного ветра. Порывы достигнут 15-18 метров в секунду. В Жиганском и Кобяйском районах будет дуть южный ветер до 15–20 метров в секунду. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия.

На северо-западе республики, на нижней Лене и Индигирке синоптики обещают осадки - снег и дождь. На западе и юго-западе пройдет небольшой дождь. Ветер в основном умеренный, но на северо-западе, юго-западе и западе порывы разгонятся до 15-18 метров в секунду.

Ночью температура опустится до минус 3-8 градусов, а в низовьях северо-востока и в арктических районах - до минус 10-15. На юго-западе ночью будет плюс 1-6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10-15 градусов, на юге - до 13-18, на севере будет прохладнее: плюс 5-10. А вот на арктическом побережье даже днем минус - от 0 до 5 градусов ниже нуля.

