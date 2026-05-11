НовостиОбщество11 мая 2026 6:01

Звание Заслуженного врача присвоили двум врачам из Кузбасса

Обе женщины посвятили медицине десятилетия
Ася РУДКИС
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» сразу двум врачам из Кузбасса. Соответствующую информацию в своем телеграм-канале опубликовал губернатор региона Илья Середюк. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным VSE42.RU, награду получили Наталья Никифорова из Новокузнецка и Светлана Малиновская из Кемерова. Обе женщины посвятили медицине десятилетия и спасли не одну сотню жизней.

Наталья Никифорова работает врачом-анестезиологом-реаниматологом. Уже 25 лет она возглавляет отделение реанимации в больнице № 29 Новокузнецка. Сюда поступают самые тяжелые пациенты - те, кто балансирует на грани жизни и смерти. Врач лично ведет наиболее сложные случаи, занимается наставничеством молодежи и не бросает научную работу.

Светлана Малиновская - заведующая неврологическим отделением поликлиники № 5 в Кемерове. Врач внедрила систему, которая позволила почти на треть снизить количество инсультов в обслуживаемом районе. Для тысяч пациентов она давно стала не просто доктором, а семейным лечащим врачом, которому доверяют здоровье и жизнь.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru