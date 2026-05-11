В Новокузнецке сбили восьмилетнего мальчика

В Новокузнецке вечером 10 мая произошло серьезное ДТП —-под колеса автомобиля попал ребенок. Авария случилась около 20:50 на улице Запорожской. Информация и кадры с места событий быстро разлетелись по соцсетям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как пишет VSE42.RU, очевидцы рассказали страшную подробность: после наезда пострадавший оказался прямо под машиной. Доставала его из-под колес бригада скорой помощи.

Позже в Кузбасском центре медицины катастроф уточнили: сбили восьмилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали. На тот момент врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести. Что именно случилось, пока официально не сообщается. Подробности ДТП выясняют сотрудники ГАИ.

