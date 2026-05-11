Пассажиропоток вырос на железных дорогах Якутии

В апреле этого года поезда АО «АК «ЖДЯ» перевезли 40,5 тысячи пассажиров. Это на 3,1% больше, чем в апреле прошлого года. А пассажирооборот вырос еще сильнее - на 11,4% до 42,7 миллиона пассажиро-километров. Люди стали ездить не только чаще, но и дальше. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Всего с января по апрель перевезено 153,4 тысячи человек - плюс 3% к прошлогоднему показателю. Пассажирооборот увеличился на 4,8% и достиг 158,2 миллиона пассажиро-километров.

Со станции Нижний Бестях ежедневно в 17:00 по местному времени отправляются пассажирские составы. Чередование такое: в четные дни - поезд №327/328 «Нижний Бестях - Тында», в нечетные - №317/318 «Нижний Бестях - Благовещенск». К этим поездам в ежедневном режиме прицепляют беспересадочные вагоны до Благовещенска, Иркутска и Владивостока.

Для якутян организован и трансфер: от Якутска до железнодорожного вокзала в Нижнем Бестяxe. С 15 апреля по 31 мая переправу через Лену осуществляют суда на воздушной подушке, а дальше везут автобусом. Стоимость - 2200 рублей. Дети до семи лет едут бесплатно (без места), от 7 до 12 лет - за полцены. Сбор на трансфер - в 14:00 с причала Намыв (204-й микрорайон, улица Ларионова, 16В).

