В Ленске на два дня отключат свет в 60 домах микрорайона Спутник Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленском районе энергетики снова берутся за ремонт. Как сообщили в Ленских районных электрических сетях (ЛРЭС) ПАО «Якутскэнерго», 12 и 13 мая с 14:00 до 18:00 каждый день будет отключаться электроэнергия по высоковольтной линии 6 кВ «Ленская-Док правая цепь». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В зону ограничения попадает микрорайон Спутник. Без света на четыре часа останутся жители улиц Короленко (дома с 1 по 64), Береговой (с 5 по 55), Плановой (с 1 по 60), Советов (с 1 по 20), Крайней (с 8 по 20), Объездной (11а и 13). Энергетики предупреждают: если в эти дни испортится погода, ремонт перенесут.

За любой дополнительной информацией жителей просят обращаться по телефонам 8 (41137) 23-112, 22-112, 30-750, 8 (929) 460-11-12, 8 (914) 307-31-88.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru