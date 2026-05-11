Река Лена вскрылась на двое суток позже обычного в Якутии Фото: Саргылана ИВАНОВА.

В Якутии река Лена начала активно освобождаться ото льда, но с опозданием в два дня от средних многолетних сроков. Сейчас основная волна ледохода проходит по территории Ленского района. Специалисты выделяют два участка: один в Ленском районе, другой - в Олекминском. Расстояние между ними 619 километров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Нижняя кромка первого участка находится у поселка Пеледуй Ленского района. Уровень воды там достиг 1260 сантиметров при критической отметке 1200 сантиметров. Затор льда стоит ниже гидрологического поста, и уже подтоплены пониженные участки. У поселка Витим вода поднялась до 963 сантиметров. Критический уровень там 950 сантиметров - превышение есть, ледоход редкий, но подтопления уже фиксируются. В самом Ленске пока спокойно: уровень воды 259 сантиметров при критической отметке 1760 сантиметров (с учетом дамбы). Лед там еще только тронулся - наблюдаются закраины. Протяженность активного ледохода на этом участке - 145 километров, за сутки он продвинулся именно на столько же.

Вторая часть ледохода идет по Олекминскому району. Ее нижняя кромка - у села Урицкое, где ледоход средний. Верхняя - у села Солянка, уровень воды 672 сантиметра при критическом 1445 сантиметров, там уже чисто. В ближайшие сутки-двое ожидается выход волны вскрытия и с малых рек - Витима, Пеледуя, Нюи, Олекмы, Чары, Алдана, Амги и Вилюя. В Ленске ледоход прогнозируют уже завтра, 12 мая.

Тем временем МЧС держит ситуацию на контроле. Проведены авиамониторинг реки Лена с привлечением ВС Ми-8 МЧС России и БАС, аэрофотосъемка поселка Витим, а также переброска спасателей для методической помощи. Оперативные группы продолжают следить за паводком, проверяют гидротехнические сооружения и проводят профилактику с жителями прибрежных зон.

