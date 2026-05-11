Мужчина скончался от побоев в Намском районе

Прокуратура взяла под контроль расследование трех преступлений. В селе Крест-Кытыл Намского района произошло избиение. Мужчина 1987 года рождения поступил в больницу с общими побоями, которые позже квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался. Личность подозреваемого оперативники уже установили. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Тем временем в Якутске неизвестные похитили мотоцикл «Регулмото», а в Ленске зафиксирован угон автомобиля «Тойота Верса» - полицейские ведут розыск транспорта и преступников.

Пожарные расчеты дважды выезжали на тушение возгораний. В столице республики пламя вспыхнуло в тамбуре подъезда дома номер 16/1 на улице Чернышевского, огнем повреждены четыре квадратных метра. После ликвидации огня с отравлением угарным газом госпитализирован 18-летний парень, женщина 1963 года рождения также попала в больницу с ожогами обеих кистей. Трагично закончилось возгорание в частном доме по улице Маяковского в Олекминске. Там пламя повредило веранду на площади 12 квадратных метров, при тушении спасатели обнаружили хозяина 1958 года рождения. Пенсионера срочно доставили в медучреждение, но он скончался.

