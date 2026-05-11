Четыре ПВР готовы принять жителей Ленска при угрозе паводка.

Администрация Ленска продолжает готовиться к весеннему паводку. В рамках обеспечения безопасности населения власти опубликовали официальную памятку с адресами пунктов, куда следует направляться в случае ухудшения обстановки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Жителям рассказали, где расположены сборные эвакуационные пункты и места для временного размещения. Определены четыре основных пункта временного размещения.

Первый развернут на базе спортивного комплекса «Карат» в микрорайоне Северный, в переулке Бамовском, 1. Второй организован в здании аэропорта «Ленск» (филиал ФКП «Аэропорты Север») по улице Вокзальной, 1/1. В случае эвакуации задействуют и лыжную базу в районе Чанчик-2, а также детский сад «Лучик» в том же Северном микрорайоне на Омской, 34.

