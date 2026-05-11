В Доме дружбы народов Якутска прошел вечер армянской культуры и музыки

В Доме дружбы народов прошел вечер армянской культуры и музыки. Фото: министерство по внешним связям и делам народов Якутии

10 мая Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского наполнился звуками зажигательных армянских мелодий. Там с размахом прошел ежегодный отчетный концерт общественной организации «Союз армян Республики Саха (Якутия)» и танцевального коллектива «Арарат». Вечер органично вписался в череду событий Года единства народов России и Года культуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С приветствиями к гостям обратились официальные лица. Заместитель председателя Ил Тумэна Александр Подголов, министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин и другие почетные гости отметили вклад диаспоры в укрепление межнационального согласия. Гаврил Кириллин подчеркнул древность и уникальность культуры армянского народа, назвав общину ярким примером братства и преемственности.

Заместитель председателя Союза армян Рузанна Бегджанян выступила с обстоятельным отчетом, упомянув работу детского лагеря «Говорим на армянском» и огромную помощь фронту - община передала бойцам СВО дроны, антидроновые установки, медикаменты и автомобили. Отдельно она выделила создание «Совета женщин» при организации.

Кульминацией вечера стали выступления всех составов ансамбля «Арарат» под руководством Грегена Давтяна. Зрителей особенно впечатлил народный танец «Кочари». Именно этот танец 9 мая 1945 года старший лейтенант Сурен Оганесян плясал у стен поверженного Рейхстага, празднуя Победу и показывая несгибаемый дух советского солдата.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru