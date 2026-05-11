Восстановлен проезд по региональной трассе «Бетюн». Фото: Управтодор Якутии

В Якутии снято ограничение на проезд по региональной автодороге «Бетюн». Дорожные службы завершили аварийно-восстановительные работы на подмытом участке и вернули транспортное сообщение в штатный режим. Движение для легковых и грузовых автомобилей на промежутке с 51-го по 53-й километр уже открыто. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Напомним, проезд по этому направлению экстренно перекрыли 9 мая. Причиной послужил резкий подъем уровня воды, в результате которого паводковые потоки размыли дорожное полотно.

Выезжать на разбитый участок было попросту опасно. Бригады оперативно выдвинулись на место, чтобы оценить масштаб ущерба и приступить к ликвидации последствий стихии.

