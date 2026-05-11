Густой ледоход и рост уровня воды: гидрологи Якутии дали тревожный прогноз

Осадки, ветер и опасный подъем воды на Лене прогнозируют Якутии

Гидрологическая обстановка на Лене резко обострилась из-за разрушения мощного затора льда выше гидропоста Пеледуй. По состоянию на 20 часов 10 мая уровень воды у поселка достиг отметки 1133 сантиметра. По реке идет густой ледоход, вода уже выходит на пойму. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Прогноз на ближайшие сутки неутешительный. Вода продолжит прибывать и может достигнуть отметок 1180-1230 сантиметров. Это вплотную приближается к критическому показателю опасного явления, который составляет 1200 сантиметров. Жителям поселка Пеледуй стоит готовиться к возможному затоплению пониженных участков территории. Ситуация требует повышенного внимания и от дорожных служб, так как талые воды угрожают размыть дороги.

11 мая в Усть-Майском районе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы северо-западного ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Тем временем у Витима после саморазрушения затора уровень воды упал до 791 сантиметра, однако в ближайшие сутки он сохранится выше отметки неблагоприятного явления. Особый контроль введен за Вилюйской группой районов - от Сунтара до Вилюйска ночные температуры опустятся до минус 5-10 градусов, что может замедлить вскрытие Вилюя и спровоцировать опасные заторы льда. Обстановку отслеживают в ежедневном режиме.

