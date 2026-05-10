Ветер поднимется в некоторых районах Якутии 11 мая

В последний праздничный выход в Якутии будет тепло и ветрено. В целом, конечно, ветер будет умеренный, однако в центре и на юге прогнозируют порывы от 9 до 14 метров в секунду. На юго-востоке, побережье Арктики и в Усть-Майском районе будет хуже - порывы до 15-20 метров в секунду.

Небольшой снег пройдет на юге региона. Кроме того, ночью на юго-востоке и днем на востоке и северо-востоке республики пройдут мокрый снег и дождь. Днем в Усть-Майском районе и на западе также пройдет дождь.

Ночью температура будет от -1 до -6 градусов. При осадках потеплеет до +3 градусов. На севере ожидается холодная ночь - от -10 до -15 градусов.

Днем в среднем будет от +5 до +10 градусов. Прохладу стоит ожидать жителям севера - там будет от 0 до -5 градусов. А вот на юго-западе тепло - от +10 до +15.

