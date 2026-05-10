В Нюрбе при пожаре в частном доме пострадал один человек. Фото: МЧС Якутии

10 мая в 10:16 утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Петра Мартынова в городе Нюрба. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Уже через три минуты пожарные прибыли на место и увидели, что строение горит открытым пламенем. В результате пожара повреждена мансарда на площади 28 квадратных метров.

Погибших нет, однако один человек пострадал. Пожарным удалось спасти сам жилой дом, а также сарай и баню. Причина возгорания, виновное лицо и размер ущерба в настоящее время устанавливаются. На тушении работали четыре человека личного состава и две единицы техники.

