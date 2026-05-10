Жительница Вышнего Волочка почти 4 года получала пособия на придуманного ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области полиция задержала 28-летнюю местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат, пишет издание Афанасий-бизнес.

Женщина, относящаяся к цыганской народности, обратилась в МФЦ с заявлением о назначении пособий, приложив к нему поддельное свидетельство о рождении ребенка. Этот документ ей выдали в одном из московских загсов на основании заявления лица, якобы присутствовавшего при домашних родах. Благодаря этой схеме лжемать с июля 2022 года по апрель 2026 года незаконно получала деньги на несуществующего ребенка. За это время ей удалось похитить не менее 600 тысяч рублей, выделенных по национальному проекту «Демография».

Следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» возбудило в отношении подозреваемой уголовное дело по части третьей статьи 159.2 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, следствие продолжается.