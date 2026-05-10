В Якутске пожарные оперативно потушили бесхозное строение на улице Билибина. Фото: МЧС Якутии

10 мая в 9:50 утра в пожарно-спасательную службу Якутска поступил сигнал о возгорании бесхозного строения на улице Билибина. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Через четыре минуты после вызова пожарные уже были на месте и заметили, что из здания идет дым. В результате возгорания оказалось повреждено межэтажное перекрытие на площади четыре квадратных метра.

Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и размер ущерба в настоящее время устанавливаются. Для ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава и две единицы техники.

