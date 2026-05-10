Айсен Николаев навестил ветерана тыла Николая Баишева. Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА

В преддверии Дня Победы глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Мегино-Кангаласский район навестил ветерана тыла и труда Николая Семеновича Баишева. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Руководитель республики поблагодарил его за многолетний труд, вклад в образование и сохранение культурных традиций, назвав ветерана гордостью региона и примером для молодежи. Николай Семенович поделился воспоминаниями о педагогической и творческой деятельности, а также показал главе свои картины и работы по скульптуре и косторезному искусству.

Ветеран прожил в браке с супругой 55 лет. Баишев родился в 1935 году, много лет преподавал в Майинской школе, его ученики не раз побеждали на олимпиадах. Он имеет звания Почетного работника образования РСФСР, Народного мастера Якутии и Старейшины республики. Глава пожелал ветерану здоровья и долгих лет жизни.

